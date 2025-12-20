The Snouters live on tour

Im November brachte die Mathcore-Band Pupil Slicer FLESHWORK hervor. Kate Davies (Gitarre/Gesang) taucht gerne in virtuelle Welten ab
Das komplette Zocker-Interview mit Kate Davies von Pupil Slicer findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Die neue Liga von ‘Path Of Exile 2’: ‘Rise Of The Abyssal’! Ich stieß kürzlich dank ‘Diablo 2’ sowie dem ersten ‘Path Of Exile’ auf ARPGs. Seitdem erfreue ich mich daran. ‘Path Of Exile 2’ könnte in Version 1.0 eines der besten, wenn nicht das beste ARPG überhaupt werden! Es steckt viel Tiefe und Leidenschaft…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.