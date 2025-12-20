Steel Panther live on tour

Die Spiegel TV-Reportage ‘Wacken bebt. Drei Tage Matsch, Metal, Megadröhnung’ ist ab jetzt kostenlos im Stream anzusehen.
Wem die anstehende Weihnachtszeit jetzt schon widerstrebt, der schwelgt vielleicht bis zur nächsten Festivalsaison in sehnsüchtigen Erinnerungen. Stoff dafür liefert jetzt eine Spiegel TV-Reportage, die am Abend des 25.11.2025 ausgestrahlt wurde. ‘Wacken bebt. Drei Tage Matsch, Metal, Megadröhnung’ gibt es ab sofort kostenlos bei Joyn im Stream. Für die Reportage war Spiegel TV 2025 vor Ort. Das Kamera-Team begleitete eine junge Wacken-Gängerin und ihre Camping-Truppe sowie die Post Hardcore-Newcomer From Fall To Spring über das Festival-Gelände und dokumentierte den typischen Dauerregen, was – wir erinnern uns – in einem Hin und Her aus Unwetterwarnungen, einer Räumungsansage und einer Entwarnung, endete.…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.