Auch interessant
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Februar 2026 – präsentiert von METAL HAMMER.
Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.
Lorna Shore + Whitechapel + Shadow Of Intent + Humanity’s Last Breath – Tour 2026
Nach einer Reihe gefeierter Festival-Auftritte – darunter eindrucksvolle Shows bei Hellfest, Rock am Ring und Rock im Park – kehren Lorna Shore Anfang 2026 mit einer umfangreichen Headlinertour durch Europa und das Vereinigte Königreich zurück. Seht hier die Bildergalerie aus München.
>> alle Infos und Tickets zur Tournee
–
Alter Bridge live in Deutschland 2026
Das achte, Band-betitelte Studioalbum ALTER BRIDGE erschien am 9. Januar 2026 über Napalm Records. Mit der neuen Platte geht es direkt kurz nach dem Release auf Tour — und zwar in Europa. Begleitet werden Alter Bridge auf ihrer — nach einem der neuen Songs benannten — „What Lies Within“-Tour von Sevendust und Daughtry.
–
Avatar: A Night To Be Torn Apart Tour 2026
Avatar kommen im Februar und März 2026 mit ihrem neuen Album DON’T GO IN THE FOREST und Support Alien Weaponry für sechs Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert.
–
Beyond The Black auf Tournee 2026
Anfang des Jahres begibt sich die Symphonic Metal-Band Beyond The Black um Sängerin Jennifer Haben auf ausgedehnte „Rising High“-Tournee durch Europa, um ihr neues Album BREAK THE SILENCE live vorzustellen.
–
J.B.O. – Tour 2025/2026
J.B.O. kommen mit dem neuen Album HAUS OF THE RISING FUN von November 2025 bis März 2026 für jede Menge Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
–
Knorkator – die Jubiläums-Tour
Knorkator sind von Ende 2025 bis Anfang 2026 auf große „Aller gute Dinge sind 30“-Tour – mit großem Finale im März in Berlin.
>> Tour, Tickets, Termine, Städte
–
Paradise Lost + Messa + High Parasite live 2026
Die britischen Gothic-Metal-Pioniere Paradise Lost haben weitere Termine ihrer „Ascension Of Europe Tour“ bekanntgegeben. Die italienische Doom-Band Messa wird bei allen Shows als direkter Support mit dabei sein. Als Opening Acts fungieren High Parasite bei den UK-Terminen und Lacrimas Profundere bei ausgewählten Shows auf dem europäischen Festland. Die Tourdaten 2025/2026 von Paradise Lost und ihren Vorbands findet ihr weiter unten!
–
Smith/Kotzen auf Tournee 2006
Nach dem großen Erfolg ihres zweiten Albums BLACK LIGHT / WHITE NOISE, das Platz 1 der offiziellen britischen Rock- & Metal-Charts erreichte, gehen Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith und Richie Kotzen Anfang 2026 auf UK & EU-Tour.
–
Tarja live
Nach einer gefeierten Tournee im Sommer 2025 geht Tarja Turunen im Februar 2026 ein letztes Mal mit ihrer Best Of-Show auf die Bühne – mit Gänsehautmomenten aus ihrem gesamten Solo-Repertoire und ausgewählten Nightwish-Klassikern.
–
Universum25 auf Tournee 2026
Universum25 mit Mitgliedern von In Extremo, Eisbrecher, Slime, Fiddler’s Green und Dritte Wahl kommen Anfang 2026 mit ihrem neuen Album DIE MASCHINEN WOLLEN LEBEN für sechs Termine nach Deutschland auf Tour. METAL HAMMER präsentiert.
—
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.