The Australian Pink Floyd Show live on tour

Rock am Ring feierte ein eindrucksvolles Festival‑Wochenende und bestätigte seinen Status als eines der bedeutendsten Live‑Events Europas.
Mit einem eindrucksvollen Festival-Wochenende hat Rock am Ring seine 41. Ausgabe gefeiert und einmal mehr bewiesen, warum das Festival seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Live-Events Europas zählt. 90.000 Besucher erlebten am Nürburgring drei Tage voller Musik, Energie und unvergesslicher Festival-Momente. Internationale Top-Acts wie Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Bad Omens, Limp Bizkit, Sabaton oder Papa Roach lieferten unvergessliche Auftritte vor einer beeindruckenden Kulisse. Zu den großen Highlights des Wochenendes zählte die Rückkehr von Linkin Park an den Ring – erstmals seit zwölf Jahren. Ebenso sorgten Papa Roach mit einem spektakulären Helikopteranflug direkt hinter die Bühne für einen der außergewöhnlichsten Momente…
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