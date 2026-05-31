Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kodder live on tour

teilen
mailen
teilen

Juni 2026

Juli 2026

August 2026

September 2026

Oktober 2026

November 2026

Dezember 2026

Alles über Kodder

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Galerie: Kreator live in Ludwigsburg
Kreator, 10.4.2026, Ludwigsburg, MHP-Arena
Seht hier die besten Bilder vom Konzert von Kreator, Exodus und Carcass in der Ludwigsburger MHP Arena am 10.04.2026.
Kreator live 2026 - die Setlist aus Ludwigsburg (10.4.2026): Seven Serpents Hail to the Hordes Enemy of God Satanic Anarchy Hate Über Alles People of the Lie Betrayer Krushers of the World Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite) Satan Is Real Loyal to the Grave Mars Mantra Phantom Antichrist Tränenpalast  (mit Britta Görtz) Endless Pain 666 - World Divided The Patriarch Violent Revolution Pleasure to Kill --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit…
Weiterlesen
Zur Startseite