Subway To Sally live on tour

Megadeth-Chef Dave Mustaine hat über die anstehende Abschiedstournee und den Metallica-Song auf dem kommenden Album gesprochen.
Megadeth haben Mitte August das Ende der Band eingeläutet. Das finale Studioalbum der Thrash-Legenden soll am 23. Januar 2026 erscheinen. Anschließend soll es auf eine ausgedehnte Welttournee gehen. Im Interview mit dem britischen Kerrang!-Magazin verrät Dave Mustaine nun, wie ausgedehnt diese tatsächlich werden wird. Lang lebe Mustaine! „Wir können locker davon ausgehen, dass wir noch drei bis fünf Jahre auf Tournee sein werden“, sagt der Megadeth-Boss. Zu den Beweggründen für eine derart lange Tour äußert sich Mustaine nicht. Entweder will sich die Band nach über vier Dekaden wirklich gebührend von allen Fans auf dem Globus verabschieden, oder der Ruhestand soll…
