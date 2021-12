Gestorbene Helden: Die Toten 2021

Marsha Zazula

Die Metal-Welt musste Abschied von einer wichtigen Persönlichkeit nehmen. Marsha Zazula, die Frau von Jon Zazula, ist am 10. Januar verstorben.

Tim Bogert

Tim Bogert ist am 13. Januar im Alter von 76 Jahren verstorben. Der US-amerikanische Musiker ist durch sein legendäres Bass-Spiel und als Gründungsmitglied der Psychedelic-Rocker Vanilla Fudge bekannt geworden.

Sylvain Sylvain

Sylvain Mizrahi – besser bekannt als Sylvain Sylvain – ist am 13. Januar im Alter von 69 Jahren gestorben. Der Musiker wurde vor allem bekannt als Mitglied der amerikanischen Punk Rock-Truppe New York Dolls, in der er seit Gründung 1971 Gitarre spielte und als Songwriter tätig war.

Örs Siklósi

Örs Siklósi wurde nur 29 Jahre alt. Der Musiker und Sänger der ungarischen Band AWS verstarb am 5. Februar an Leukämie.

Sean Kennedy

Der ehemalige Bassist von I Killed The Prom Queen und Deez Nuts ist am 23. Februar verstorben. Sean Kennedy wurde nur 35 Jahre alt.

LG Petrov

Entombed A.D.-Frontmann LG Petrov aka Lars-Göran Petrov ist am 07. März gestorben. LG bekam im August 2020 eine Krebsdiagnose. Seitdem kämpfte er gegen diese als unheilbar geltende Form des Gallenwegkrebs. Letzten Endes leider vergeblich. Petrov wurde nur 49 Jahre alt.

Lars „Ratz“ Ranzenberger

Der ehemalige Metalium-Bassist Lars „Ratz“ Ranzenberger ist bei einem Flugzeugunfall ums Leben gekommen. Der 53-jährige Unternehmer ist am 18. April mit seinem Ultraleichtflieger vom Typ Skycruiser abgestürzt.

John Hinch

Der einstige Judas Priest-Drummer John Hinch ist am 29. April im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Schlagzeuger trommelte von 1973 bis 1975 bei Judas Priest, also auch auf dem Debüt ROCKA ROLLA.

Phil Naro

Phil Naro, Sänger der Hard Rock-Gruppe Talas, ist am 02. Mai verstorben. Der Musiker litt an Zungenkrebs und wurde lediglich 63 Jahre alt.

Tawny Kitaen

Schauspielerin und Model Tawny Kitaen ist am 7. Mai im Alter von 59 Jahren gestorben. Sie starb an dilatativer Kardiomypathie, einer krankhaften Erweiterung des Herzmuskels.

Bob Farr

Die südkalifornischen Heavy-Metaller Warrior trauerten um ihren Bassisten Bob Farr. Der Musiker ist am Sonntag, den 9. Mai, von uns gegangen.

William J. Tsamis

Der Gitarrist, Mitbegründer und Komponist der US-Heavy-Metaller Warlord William J. Tsamis ist am 13. Mai gestorben. Der Musiker wurde lediglich 60 Jahre alt.

Sven Groß

Fleshcrawl-Frontmann Sven Groß hat die Metal-Szene für immer verlassen. Der Krebs raffte ihn am 11. Juni im Alter von nur 44 Jahren dahin.

Johnny Solinger

Der frühere Skid Row-Sänger Johnny Solinger ist am 26. Juni im Alter von nur 55 Jahren an Leberversagen verstorben.

John Lawton

Der ehemalige Uriah Heep-Vokalist John Lawton hat vollkommen unerwartet am 29. Juni das Zeitliche gesegnet. Er wurde 74 Jahre alt.

Jeff LaBar

Jeff LaBar, Gitarrist der Hair-Metaller Cinderella, ist am 14. Juli im Alter von 58 Jahren verstorben.

Robby Steinhardt

Robby Steinhardt ist am 17. Juli im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Violinist und Sänger war ein Gründungsmitglied von Kansas und spielte bis 1982 sowie noch einmal von 1997 bis 2006 bei den US-Classic-Rockern.

Joey Jordison

Joey Jordison, der einstige Drummer von Slipknot, verstarb am 26. Juli. Der Musiker wurde gerade mal 46 Jahre alt.

Mike Howe

Metal Church-Sänger Mike Howe ist am 26. Juli gestorben. Howe hatte sich erst 2015 wieder der Gruppe aus Seattle angeschlossen. Er wurde lediglich 55 Jahre alt.

Dusty Hill

Der Bassist der ikonischen Blues-Rocker ZZ Top verstarb am 27. Juli in seinem Zuhause im texanischen Houston. Er wurde 72 Jahre alt.

Bauke de Groot

Bauke de Groot ist am 16. August dem Krebs erlegen. Seit 1995 bediente der Hamburger den Bass bei der deutschen Metalcore-/Thrash-Band Hate Squad. Zudem gründete er die Labels Swell Creek Records und Violent Creek Records. Weiterhin arbeitete er bei AFM Records und Soulfood Music.

Ron Bushy

Der ikonische Trommler der Psychedelic-Rocker Iron Butterfly ist am 29. August im Alter von 79 Jahren gestorben.

Alan Lancaster

Der Gründungsbassist von Status Quo, Alan Lancaster, ist am 26. September verstorben. Der Musiker kämpfte lange Jahre gegen die Nervenkrankheit Multiple Sklerose. Der gebürtige Brite und Wahlaustralier wurde 72 Jahre alt.

Andréa Meyer Haugen

Die deutsche Musikerin Andréa Meyer, die unter anderem unter dem Pseudonym Nebelhexë Alben veröffentlicht hat, ist eines der Opfer des Bogen-Attentäters im norwegischen Kongsberg. Sie starb am 13. Oktober und wurde lediglich 52 Jahre alt.

Dominik „Pumpa“ Köing

Die Hagener Death Metal-Formation Stillbirth hat am 03. November verkündet, dass ihr langjähriger Bassist Dominik „Pumpa“ König verstorben ist. Offenbar litt der Musiker an Depressionen.

Hank von Helvete

Hans-Erik Dyvik Husby aka Hank von Helvete weilt seit dem 19. November nicht mehr unter den Lebenden. Er wurde 49 Jahre alt.

Michael Nesmith

Michael Nesmith, seines Zeichens Sänger und Gitarrist von The Monkees (‘I’m A Believer’), ist am 10. Dezember verstorben. Der Musiker wurde 78 Jahre alt und segnete wegen Herzversagens in seinem Zuhause in Carmel Valley das Zeitliche.

Matt Wolfe

Der einstige Schlagzeuger der Groove Metal-Formation Byzantine aus Charleston, West Virginia, ist Mitte Dezember verstorben. Er wurde lediglich 46 Jahre alt.